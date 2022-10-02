США пообещали Украине подержку при восстановлении территориальной целостности | 360°

Мир 02 октября 2022, 08:39 Поделиться Telegram

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Viber США пообещали Украине подержку при восстановлении территориальной целостности Госсекретарь Блинкен пообещал поддержку Украины в территориальном вопросе Flickr

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Администрация президента США нацелена на продолжение поддержки Украины в вопросе восстановления контроля над территориями. Об этом в разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова привела пресс-служба Госдепартамента.

«США продолжат уважать признанные мировым сообществом государственные границы Украины. Мы продолжим поддерживать эту страну, укрепляя ее позиции в дипломатических и военных отношениях», — заявил госсекретарь.

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Блинкен также обсудил с Кулебой детали предоставления Украине военной помощи, в том числе последнего пакета объемом 1,1 миллиарда долларов.

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«Глава МИД Украины и госсекретарь обсудили нюансы безопасности ядерных объектов и обговорили действия, направленные на вывоз украинского зерна и продовольствия из портов», — добавили в Госдепе.

Накануне посольство РФ в США обвинило американских политиков в «демонизации» России.

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