Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным | 360°

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Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным

Президент Украины Зеленский отказался вести переговоры с Россией при президенте Путине

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Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин», — заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что готов рассмотреть вопрос урегулирования нынешней ситуации, но только при другом президенте России.

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«По переговорным усилиям Украина всегда была лидером. Мы предлагали России  договориться на справедливых, достойных и честных условиях», — добавил он.

Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, в Большом Кремлевском дворце подписал указы о приеме в состав Российской Федерации Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик на основании волеизъявления мирных жителей этих регионов.

Российский лидер призвал Украину сесть за стол переговоров и прекратить военные действия.

Владимир Зеленский

Владимир Путин

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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