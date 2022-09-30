Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным | 360°

Важное 30 сентября 2022, 17:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным Президент Украины Зеленский отказался вести переговоры с Россией при президенте Путине Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин», — заявил он.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что готов рассмотреть вопрос урегулирования нынешней ситуации, но только при другом президенте России.

Реклама

«По переговорным усилиям Украина всегда была лидером. Мы предлагали России договориться на справедливых, достойных и честных условиях», — добавил он.

Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, в Большом Кремлевском дворце подписал указы о приеме в состав Российской Федерации Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик на основании волеизъявления мирных жителей этих регионов.

Российский лидер призвал Украину сесть за стол переговоров и прекратить военные действия.

0 0 0 0 1 0