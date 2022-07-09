Байден одобрил выделение Украине военной помощи на $400 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма составила 400 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине», — сказал Байден в своем обращении.

Ранее Минобороны США уточняло, что в новый пакет военной помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS. Также украинские военные получат боеприпасы к этим комплексам и артиллерийские снаряды.

Как заявил «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко, американские установки HIMARS являются главной целью российских войск. Он подчеркивал, что киевский режим лишится этого вооружения в ближайшие две недели.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 июля отмечал, что часть западного вооружения попадает на Ближний Восток и на черный рынок. Речь шла об оружии, поставляемом Украине.