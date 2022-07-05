Часть иностранного вооружения, которое Запад поставляет на Украину, попадает на Ближний Восток и на черный рынок. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — сказал Шойгу. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что всего западные страны доставили на Украину 28 тысяч тонн военных грузов.

Также глава Минобороны сообщил, что на Украине за последние 10 дней уничтожили 170 иностранных наемников, 99 отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и покинули украинскую территорию, пишет РИА ФАН.

Шойгу добавил, что в Азовском и Черном морях создали два коридора для судов в качестве меры обеспечения безопасности судоходства, минная опасность в Мариупольском порту полностью устранена. Об этом написала газета «Известия».