Спецоперация 05 ноября 2022, 19:16 Австралийского наемника ликвидировали в Донбассе — СМИ The Sun: в Донбассе ликвидировали австралийца Кьелдала, воевавшего на стороне ВСУ РИА "Новости"

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Сорокалетнего австралийца Тревора Кьелдала, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ, убили в Донбассе. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации газеты, мужчина был снайпером. В июле его тяжело ранили и он едва не умер, но все-таки выздоровел и вернулся на передовую в сентябре. Тогда он отмечал в соцсетях, что «однажды победил» и теперь хочет узнать, удастся ли ему «сделать это снова».

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Кьелдала убили в начале ноября.

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Сегодня Минобороны России сообщило, что российская армия уничтожила польских наемников в ходе спецоперации. Бой шел в лесу на ближней дистанции. Найденное при них иностранное оружие забрали в качестве трофея.

За два дня до этого стало известно об успешном отражении атак со стороны двух рот наемников в Луганской Народной Республике. Они попытались атаковать позиции России на Купянском направлении, но потерпели крах.

Украинский пленный рассказал, что иностранные наемники нередко используют мобилизованных украинцев в качестве живого щита.