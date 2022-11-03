ВС России разбили две роты наемников в ЛНР | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 18:29 ВС России разбили две роты наемников в ЛНР Минобороны: ВС России отразили атаку двух рот наемников в районе Новоселовского в ЛНР Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России отразили атаки двух рот иностранных наемников в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении ВСУ <…> предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское. Все атаки отражены», — доложил он.

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В результате на Купянском направлении удалось ликвидировать более 130 украинских боевиков за сутки. Также из строя вывели три танка ВСУ, еще две бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».

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На Николаево-Криворожском направлении российская армия отразила целых пять украинских атак. Мотопехотные роты противника пытались наступать в направлении четырех населенных пунктов Херсонской области.

На Красно-Лиманском направлении ВС России тоже выступили успешно: ВСУ попытались вести наступление силами трех батальонов, однако в итоге оказались отброшены на изначальные позиции. На Южно-Донецком направлении украинская армия также пыталась пойти в контратаку, но наступление российских войск продолжается.