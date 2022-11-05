«Бой шел в лесу». Российские разведчики рассказали об уничтожении польских наемников | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 12:42 «Бой шел в лесу». Российские разведчики рассказали об уничтожении польских наемников Минобороны России сообщило об уничтожении польских наемников в зоне проведения СВО

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Российские разведчики в ходе выполнения спецоперации наткнулись на группу польских наемников. В Минобороны сообщили об уничтожении противника.

«Нарвались на наемников, на поляков. Бой шел в лесу, дистанция была 30-50 метров — то есть максимально близко», — рассказал командир разведывательной группы Дмитрий. По его словам, российские военные открыли массированный огонь по противнику и уничтожили его. Наемников осмотрели — при них обнаружили оружие иностранного производства, его забрали в качестве трофея. Разведчик подчеркнул, что у поляков не было шансов — в их направлении работали три пулемета, гранатометы и много стрелкового оружия.

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Два дня назад ВС России ударили по двум ротам иностранных наемников ВСУ. Это случилось в Луганской Народной Республике.

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В субботу в России отмечают День военной разведки. Глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с праздником. Он подчеркнул, что в ходе выполнения СВО разведчики четко справляются с поставленными задачами, а также проявляют мужество и самоотдачу. Министр поблагодарил их за службу.