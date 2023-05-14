14 мая 2023, 12:30
Российские военные сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Подразделения группировки войск «Запад» сорвали две попытки ротации боевиков ВСУ на передовых рубежах на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Украинские военные попытались провести ротацию рядом с населенными пунктами Каменка и Берестовое, но у них не получилось», — сказало он.
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Российская артиллерия в ходе боев уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка и Степовая Новоселовка Харьковской области, а также американскую самоходную гаубицу М109 Paladin около населенного пункта Песчаное.
Днем ранее Минобороны сообщило, что ВСУ в ходе боев на Купянском направлении лишились до 130 человек личного состава убитыми и ранеными.
Несколько дней назад в ряде Telegram-каналах начала распространяться информация о начале украинского контрнаступления, в том числе на Купянском направлении. Минобороны назвало эти слухи недостоверными.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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