Спецоперация 14 мая 2023, 12:30 Российские военные сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Запад» сорвали две попытки ротации боевиков ВСУ на передовых рубежах на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Украинские военные попытались провести ротацию рядом с населенными пунктами Каменка и Берестовое, но у них не получилось», — сказало он.

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Российская артиллерия в ходе боев уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка и Степовая Новоселовка Харьковской области, а также американскую самоходную гаубицу М109 Paladin около населенного пункта Песчаное.

Днем ранее Минобороны сообщило, что ВСУ в ходе боев на Купянском направлении лишились до 130 человек личного состава убитыми и ранеными.

Несколько дней назад в ряде Telegram-каналах начала распространяться информация о начале украинского контрнаступления, в том числе на Купянском направлении. Минобороны назвало эти слухи недостоверными.