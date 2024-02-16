Мир 16 февраля 2024, 12:57 ВСУ признали сложность ситуации в Авдеевке из-за боев в черте города Генерал Тарнавский объявил об отходе ВСУ на новые подготовленные позиции РИА «Новости»

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Новые позиции с мощным укреплением для удержания обороны подготовили для бойцов ВСУ в Авдеевке. Об этом в Telegram-канале сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Он подчеркнул, что новые системы фортификации возвели с учетом всех возможных сценариев.

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Ситуацию в населенном пункте Тарнавский назвал сложной и добавил, что ожесточенные бои идут в черте города. ВСУ на удержание позиций бросили все силы и средства.

«Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — написал украинский командующий.

Тарнавский подчеркнул, что, несмотря на продолжение операции, приоритетом остается сохранение жизни солдат.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил об успешной операции российских войск в Авдеевке, проведенной в ночь на пятницу, 16 февраля, в ходе которой под контроль перешла Донецкая фильтровальная станция на юго-востоке города. По словам военкора, это один из самых мощных укрепрайонов противника в городской черте.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ, осознав угрозу окружения города, приступило к выводу ряда подразделений. Он добавил, что украинская армия понесла огромные потери.