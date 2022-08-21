Атаку беспилотников на Крым назвали агонией украинского режима

Атаки украинских беспилотников на Крым демонстрируют бессильную агонию нынешнего киевского режима. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Государственный думы от полуострова Михаил Шеремет.

«Атаки беспилотников на полуостров показывают всю агонию киевских властей и стремление показать Западу свою якобы боеспособность», — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что вооруженные силы РФ на полуострове держат ситуацию под полным контролем, а беспилотники не несут опасности, так как не имеют боевых зарядов.

Шеремет не исключил, что атаками беспилотников украинские националисты проверяют на прочность противовоздушные силы полуострова и пытаются найти слабые места в защите. Депутат попросил жителей Крыма не выкладывать в Сеть видео работы ПВО.

Накануне утром беспилотник, сбитый системой ПВО, рухнул на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Также в течение прошлого дня силы ПВО несколько раз фиксировали воздушные цели и успешно их уничтожали.