Губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в городе

Система противовоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В своем Telegram-канале Развожаев попросил всех сохранять спокойствие.

Также губернатор Севастополя попросил меньше снимать и выкладывать видеозаписи, на которых запечатлена работа систем ПВО.

«И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», — указано в сообщении Развожаева.

До этого системы ПВО сработали у села Оленевка в Крыму. Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в украинских социальных сетях начали распространять старые ролики и утверждать, что туристы якобы стали покидать Крым.

Крючков опроверг эти заявления, и показал видео, которое сам снял в Оленевке на фестивале «Экстрим-Крым». По словам советника главы Крыма по информационной политике, ролик он записал за две минуты до публикации. На кадрах видно, что на мероприятие пришло много людей: на сцене выступает музыкальный коллектив, на месте, где проходит фестиваль развернуты палатки, между которыми гуляют и слушают музыку посетители.