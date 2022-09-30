«Бьют по своим». Атакой ВСУ на мирные дома руководили американцы | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber «Бьют по своим». Атакой ВСУ на мирные дома руководили американцы Бывший член Совфеда Клинцевич: атакой ВСУ на мирные дома руководили американцы РИА «Новости»

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Украинские военные атакуют мирных людей, которых еще недавно называли своими гражданами. Однако за их действиями стоят американские инструкторы: они помогают в выборе целей и полностью координируют удары с помощью космического наблюдения, заявил бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Космическая разведка США помогает Украине выбирать цели для ударов

Нужно более плотно проводить разведку, стягивать артиллерию. Наша артиллерия имеет преимущество перед украинской в 20 километров — как ствольная, так и реактивная, за исключением HIMARS.

Хотел бы напомнить, что у ВСУ другая тактика ведения боевых действий. У них есть тотальное комическое наблюдение за происходящим как на своей, так и на нашей территории.

Украинские военные из космоса мониторят движение любой техники, размещение любой артиллерийской системы, полеты любого самолета и беспилотников. Во всем этом им помогают американцы.

Исходя из этого там ведут анализ любого действия, дают координаты выхода на огневую позицию, которая удалена от поражения нашими средствами.

Русская бойня

Они делают пять-шесть выстрелов по социальным объектам и уходят, что сводит на нет все усилия нашей контрбатарейной борьбы. Это самая большая проблема. Люди этого не понимают, когда по мирным жителям и гражданским кварталам идет поражение.

Шесть снарядов в разные дома — и у людей паника, появляются раненые и убитые. Команду давали американские инструкторы.

Украинцы понимали, что бьют по своим людям. Те выживают в таких условиях, в которые их поставили укронацисты и англосаксы.

Военные должны выполнить приказы Москвы

Думаю, в ближайшее время будет много изменений. Выступит президент Владимир Путин, отдадут соответствующие поручения военным. Если они, которые находятся на самом верху, способны такие указания выполнить. Пора назначать и ответственных за все это.

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