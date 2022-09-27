Bloomberg: почему Запад не наращивает поставки Украине | 360°

Мир 27 сентября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Viber Запад не торопится наращивать поставки Украине. На первый план для США и ЕС вышли собственные проблемы Политолог Донцов: Запад не готов тратить деньги на Украину, так как экономит ресурсы U.S. Marine Corps, Cpl. Ujian Gosun

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Западные страны не спешат наращивать поставки вооружения ВСУ, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского. Соединенные Штаты Америки проявляют осторожность, а у Европы попросту начали заканчиваться собственные запасы — и украинский вопрос отошел на второй, если не на третий план. Политологи заявили, что Украину могли попросту списать со счетов.

Реакция Запада на выступление Путина

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Признаков того, что Запад активизирует поставки нового оружия Украине на фоне планируемого ею «контрнаступления», нет, сообщило агентство Bloomberg. Президент России Владимир Путин 21 сентября резко поднял ставки, объявив о готовности признать референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях, а также начав частичную мобилизацию. Теперь, по словам нескольких источников издания, ВСУ не стоит рассчитывать на получение нового тяжелого вооружения.

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«Вряд ли произойдет резкое наращивание поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — объяснил один из собеседников СМИ.

В Киеве переживают, что, несмотря на заверения Вашингтона и Брюсселя, речь Путина могла заставить Запад вовсе отказаться от военной помощи, чтобы избежать прямого столкновения с Москвой. А с учетом того, что Россия набирает до 300 тысяч новобранцев, окно наступления для быстрого прорыва Украины может закрыться, отмечается в материале.

РИА «Новости»

Просьбы Украины предоставить ей вооружение

Украинская сторона не раз требовала предоставить ей новое тяжелое вооружение. Так, Зеленский призвал увеличить число реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии, противовоздушной обороны и танков.

За дополнительные поставки выступил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Среди прочего он заявлял о необходимости поступления знаменитых немецких танков Leopard. Их используют несколько стран НАТО, включая Испанию, Нидерланды, Норвегию, Грецию и Турцию, и кандидат на вступление в альянс — Финляндия.

Проблемы с поставками

Перебрасывать Leopard в какую-либо страну, в том числе на Украину, могут только с разрешения Берлина. По словам источника Bloomberg, пока ни одно государство не направляло запрос Германии об этом. Представитель Министерства экономики ФРГ, которое занимается лицензированием экспорта оружия, сказал, что не может комментировать потенциальные заявки, ожидающие рассмотрения.

ВСУ уже получили танки, в том числе из Польши, которая на сегодня поставила более 250 единиц. Правда, Варшава прислала исключительно машины советской разработки из-за нехватки собственных запасов.

Администрация президента США Джо Байдена с осторожностью относится к предоставлению, например, истребителей. Вашингтон опасается, что это усугубит конфликт, включив в него НАТО. Более того, высокотехнологичные изделия, такие как танки Abrams последней модели, потребуют дополнительной подготовки военных и обслуживания техники. Пока не ясно, как это обеспечить в условиях боевых действий.

В случае с Италией дефицит собственных средств и парламентские выборы уже оттеснили Украину в списке государственных приоритетов. Поток оружия в Киев замедлился с июля, по словам двух человек, осведомленных о планах Рима.

РИА «Новости»

Украину списали со счетов

Поставки киевскому режиму могут прекратить, если Запад списал ее со счетов. Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Они могут ее списать, потому что Украина им неинтересна. <…> Если они поняли нас, что если не откажутся от помощи Киеву, им будет очень плохо. Помните фразу Путина: „Зачем нам такой мир, если там не будет России?“. Это переводится так: „Мы пойдем до конца“», — пояснил он.

По мнению эксперта, информация источников Bloomberg — первая ласточка. Нужно посмотреть, что будет дальше, но снижение поставок вполне реально, полагает Журавлев.

Политолог Никита Донцов подчеркнул, что ситуация на Украине действительно сложная. Стабильная финансовая поддержка могла бы улучшить ее, однако Запад не готов тратить деньги, которые нужны самим европейским государствам.

Они экономят деньги, чтобы самим пережить зиму, экономят ресурсы. Украину снабжают по остаточному принципу. Очевидно, что заявления украинского правительства о достаточном количестве энергоресурсов — блеф, рассчитанный на сдерживание паники внутри страны Никита Донцов.

Сейчас настала кульминация конфликта, который не может длиться вечно, считает собеседник «360». Есть вероятность, что все либо перейдет в тлеющую стадию, либо закончится мирными переговорами.

«Мы четко объяснили свою переговорную позицию. Все зависит от того, как западные партнеры захотят развивать ситуацию: будут пытаться воевать до последнего украинца <…> или все-таки побеспокоятся о будущем Европы и постараются свести конфликт на нет», — заключил Донцов.

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