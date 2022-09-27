Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS | 360°

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Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS

Представители ЛНР в СЦКК: пятеро пострадали при обстреле ВСУ ракетами HIMARS

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За сутки в Луганской Народной республике зафиксировано три обстрела ВСУ. Украинские военные выпустили 14 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Рубежное, Старобельск и Мостки. Пять мирных жителей получили ранения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.

«В результате обстрелов в населенном пункте Мостки три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом», — сказано в сообщении.

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Отмечено, что в Старобельске были ранены два мирных жителя, разрушен продуктовый магазин, повреждено 16 жилых домов, линия электропередач, здания четырех сельскохозпредприятий и четыре легковых автомобиля.

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В Рубежном разрушена средняя школа, в здании которой располагался избирательный участок. Кроме того, повреждены 4 многоквартирных жилых дома.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ в ночь на 20 сентября семь мирных жителей поселка Краснореченское в ЛНР погибли.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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