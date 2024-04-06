Спецоперация 06 апреля 2024, 11:08 Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ у Гуляйполя Военный Юрич: артиллерия России пресекла выгрузку боекомплекта ВСУ у Гуляйполя РИА «Новости»

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Российские артиллеристы пресекли выгрузку украинского боекомплекта на Гуляйпольском направлении. Бойцы точным выстрелом разбили грузовик с боеприпасами, рассказал РИА «Новости» наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич.

«Получили координаты, посчитали установки, три минуты навелись, довели вторым снарядом прямо в цель, задача выполнена», — рассказал собеседник агентства.

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Военный добавил, что основными задачами его расчета являются ведение контрбатарейной борьбы, вскрытие окопов, блиндажей, хранилищ боекомплектов.

Ранее российские военные поразили базу отдыха с украинскими боевиками в Николаевской области. Побережье находилось под полным контролем ВСУ, мирных жителей там не было. Проход к базе закрывали блокпостами. Также бойцы российской армии ударили по складу украинских боеприпасов в Харькове.