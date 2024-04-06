Спецоперация 06 апреля 2024, 05:55 Подполье заявило об ударе по складу с боеприпасами ВСУ в Харькове Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ в Харькове РИА «Новости»

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Российская армия ударила по складу с боеприпасами ВСУ в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, его слова передало РИА «Новости».

«Ночью 6 апреля по военным объектам города Харьков была нанесена серия ударов. Один из ударов вызвал большую детонацию, которую более часа слушала половина Харькова», — заявил он.

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По словам Лебедева, власти Харькова «пытаются выдать» прилет за удары по супермаркетам.

Он отметил, что удар был по складу с боеприпасами на поле. В этом районе расположены несколько магазинов: «Караван», «Эпицентр», «Метро», «Сити-молл». Ни один из супермаркетов не работал с февраля позапрошлого года.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ готовят Харьков к военным действиям. Он подчеркнул, что большая часть жителей Харьковской области желают скорее освободиться «от нацистского режима Зеленского». Военные Украины укрепляют свою группировку в регионе ближе к границе с Белгородской областью.