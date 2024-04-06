Спецоперация 06 апреля 2024, 10:06 ВС России поразили базу отдыха с боевиками ВСУ в Николаевской области Подпольщик Лебедев: военные ударили по боевикам ВСУ на побережье Очакова Пресс-служба Минобороны

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ВС России атаковали украинских военных, которые занимали базы отдыха на побережье Очакова в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Лебедев.

Он подчеркнул, что местных жителей в эту зону военные не пускали — побережье находилось под полным контролем ВСУ, проход к нему закрывался блокпостами.

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«Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова <…> по базам отдыха, в которых живут вэсэушники», — указал Лебедев.

Представитель подполья добавил, что к месту взрыва подъехало множество машин скорой помощи.

Ранее он сообщил, что российские войска в ночь на 6 апреля ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харькове. Он отметил, что украинские власти пытались выдать прилет по военному объекту за удары по супермаркетам, расположенным неподалеку и закрытых с 2022 года. Из-за попадания в склад произошла детонация снарядов, поэтому взрывы гремели на протяжении более 30 минут.