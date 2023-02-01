Важное 01 февраля 2023, 08:31 Российские войска практически обошли Артемовск с трех сторон Полковник ЛНР Киселев: подразделения ВС РФ активно выбивают ВСУ с позиций в Артемовске РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ на сегодня обошли Артемовск практически с трех сторон, заявил полковник ЛНР Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что российские войска продолжают активно выбивать украинских военных с их позиций.

«Артемовск практически „обняли“ с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника», — подчеркнул Киселев.

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что до взятия города в кольцо остались считаные дни. Он указал на то, что подразделения российских войск уже частично взяли под контроль трассу между Часовым Яром и Артемовском. Эта дорога является основной транспортной артерией для снабжения противника.

Серьезные успехи ВС РФ в окружении Артемовска ранее признали в Великобритании. В Минобороны этой страны указали на высокую вероятность того, что российская армия продолжит активное продвижение на этом направлении.