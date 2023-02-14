Спецоперация 14 февраля 2023, 17:49 Артемовск не удастся взять в ближайшее время — Пригожин Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг информацию об окружении ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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В Артемовске идут тяжелейшие бои. Предпосылки для окружения украинских боевиков на севере города отсутствуют. Об этом заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, которого процитировала пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале.

«Завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. <…> Праздника не будет в ближайшее время», — отметил Пригожин.

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Бизнесмен опроверг опубликованную в СМИ информацию о том, что бойцы ЧВК заблокировали 1,5 тысячи украинских военных на севере Артемовска.

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По словам Пригожина, противник подтягивает к Артемовску все новые резервы: от 300 до 500 боевиков. Российские бойцы штурмуют каждый дом и буквально квадратный метр.

Ранее Глава ЧВК «Вагнер» сообщил об освобождении поселка Красная Гора под Артемовском.

Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов счел февраль решающим месяцем для освобождения Артемовска от остатков ВСУ.