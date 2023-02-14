Эксклюзив 14 февраля 2023, 15:30 «Осталось дожать». Февраль — решающий месяц для освобождения Артемовска от остатков ВСУ Политолог Михайлов: февраль — решающий месяц для освобождения Артемовска РИА «Новости»

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Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины говорит о готовящемся побеге ВСУ. Киевский режим признает тяжелейшее положение и попытается спасти от «мясорубки» наиболее подготовленные спецподразделения. В любом случае остались считаные дни до того, как российские военные полностью окружат город и освободят его, заявил «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Запрет на въезд в Артемовск гражданским лицам может свидетельствовать прежде всего о том, что украинская сторона готовится к окончательной обороне и выводу войск. Подобное уже было в других крупных укрепрайонах.

Нам знаком этот командир одного из подразделений ВСУ с позывным Мадьяр, который заявил из подвала о том, что мирным жителям с 13 февраля запретили въезжать в Артемовск. Он делал подобное заявление, по-моему, из Соледара, перед тем как ВСУ вышли оттуда, а российские войска взяли город.

Конец близок

С другой стороны, можно предполагать все что угодно. Опять же, что битва будет до конца и так далее.

Но недаром разгоняется в СМИ информация об украинских военных, которые бегут и кричат: «Выводите нас из Артемовска, это мясорубка!» Скорее всего, под каким-либо предлогом самые боеспособные части будут оттягиваться в другие укрепрайоны, которые пока не взяты российскими войсками.

Боец группы «Вагнер» в Артемовске в ДНР / РИА «Новости»

Сейчас очевидно, что практически все дороги находятся под огневым контролем российских войск. Доставка боеприпасов, продуктов питания уже практически минимальна. Соответственно, не стоит удивляться тому, что конец для ВСУ близок.

Тем более что после взятия Красной Горы многие эксперты — и военные, и международные, которые внимательно следят за ситуацией, — утверждают в один голос: остались считаные дни до того, как Артемовск будет полностью взят в окружение и освобожден.

Артемовск в клещах

Город уже в клещах, фактически в окружении, осталось только дожать. Думаю, это вопрос не недель, а дней. С другой стороны, всякие бывают чудеса: если ВСУ будут биться до последнего патрона, значит, понадобится больше времени.

Февраль — решающий месяц для взятия Артемовска. Сейчас мы можем предполагать все что угодно. Но судя по тому, что наши войска везде занимают укрепрайоны, в окрестностях Артемовска особенно, они тем самым перекрывают любые пути отхода.

Возможно, украинская армия частично готовится к какой-то обороне. Но ее цель — успеть вывести наиболее подготовленные спецподразделения. А потом уже уйдут те, кто сможет. Сама украинская хунта признает тяжелейшее положение в Артемовске.