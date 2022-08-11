Арестович решил заменить Зеленского на посту президента Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович решил баллотироваться на пост президента Украины, если тот откажется идти на второй срок. Он заявил об этом в интервью сайту «Страна», сообщила «Газета.ru».

«Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно», — сказал он.

Комментируя свой высокий рейтинг, Алексей Арестович заявил, что он не отделим от уровня поддержки президента. Советник главы офиса Владимира Зеленского отказался обсуждать детали будущей предвыборной кампании, пока это место не вакантно.

Запад перестал поддерживать Владимира Зеленского и готовит ему замену. Колумнистка Виктория Никифорова назвала главу Генштаба Украины Валерия Залужного кандидатом на этот пост. Политолог Сергей Маркелов предположил, что отставка нынешнего главы государства укрепит позиции России и ускорит переговорный процесс.