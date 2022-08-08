Запад задумался о смене президента Украины Владимира Зеленского. Его начали критиковать даже те американцы, которые ранее выступали на стороне украинского лидера и старались не замечать преступлений ВСУ. Теперь ситуация изменилась в связи с проблемами в экономике Штатов. Между тем в стране грядут выборы, и власти пытаются улучшить свои позиции.

На Западе заговорили о преступлениях ВСУ

В США уже начали искать замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. В этом уверена обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова. По ее словам, на это указывает критика украинского руководства на Западе.

«Совсем недавно глава киевского режима в своей маечке цвета хаки был глобальной иконой, которую прогрессивные СМИ насаждали по всему миру, как картошку. Его даже называли вторым Черчиллем. <…> И вдруг как отрезало. Зеленского стали бранить и ругать те, кто так любил его совсем недавно: американские конгрессмены, журналисты, даже правозащитники. Внезапно оказалось, что на Украине все как-то не так», — написала колумнистка.

Никифорова отметила, что в США вспомнили про «Азов»*, заговорили о реальных нацистах на Украине, а также о тех, кто из-за рубежа едет к ним сейчас, а потом, скорее всего, вернется на родину. И, возможно, уже там начнет продвигать идеи, услышанные в районе боевых действий.

«Хорошо, если их всех там денацифицируют русские. А если кто-нибудь спасется? Он же вернется и устроит дома такой геноцид», — пояснила журналистка.

Более того, руководитель МАГАТЭ заговорил об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ, а организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях украинской стороны и даже обвинила страну в нарушении международного права.

Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры Виктория Никифорова.

Запад критикует Зеленского из-за проблем в экономике

Критика Зеленского на Западе связана в первую очередь с тем, что в США грядут выборы. И для мыслящих трезво американцев понятно, что нарастающие проблемы с экономикой вызваны ситуацией на Украине. Об этом «360» рассказал американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

С одной стороны, найти замену Зеленскому было бы логично. Он все равно марионетка в ловких и натруженных руках США. Очевидно, что без США смены Зеленского не произойдет. С другой стороны, такие вещи решают за закрытыми дверьми, так что неизвестно, насколько информация о смене достоверна Александр Домрин.

Замена Зеленского ускорит окончание спецоперации РФ

Состояние жертвы — будь то человек или страна — характеризуется одной позицией: виноват кто-то, но не я. И сегодня, когда американцы со всех сторон испытывают жесточайшее давление, властям США приходится создавать театр боевых действий. При этом даже для них удивительно, насколько грубо Зеленский манипулирует общественным мнением, в том числе западным. Об этом «360» рассказал политолог Сергей Маркелов.

«Безусловно, американские стратеги, все их так называемые мозговые центры просчитывают все варианты, предсказывают, что будет дальше. А что после Зеленского? <…> А Зеленского только американцы могут сейчас поставить на место. Европейцы хвосты поджали. <…> Сегодня состояние специальной операции со стороны Украины на 100% управляется США — от боевых действий до информационных. Туда даже европейцев не пускают», — пояснил Маркелов.

По его словам, уход Зеленского лишь улучшит позиции России. Это ускорит переговорный процесс, так как часть стран уже готова это сделать. На данный момент они просто терпят.