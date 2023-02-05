Спецоперация 05 февраля 2023, 12:04 Арестович предрек проблемы ВСУ на поле боя Арестович: ВСУ не избежать неприятностей на поле боя в ближайшие два месяца Официальный сайт президента Украины

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Украинских военных в ближайшие несколько месяцев ожидают неприятности в зоне специальной операции. Об этом на своем YouTube-канале сообщил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«По всей видимости, некоторых неприятностей в ближайшие два месяца избежать нам не удастся. Там собирается слишком большая группировка, превосходящая нас как по вооружению, так и по численности», — сказал он.

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Ранее Арестович заявил, что не верит в гарантированный успех украинских военных на поле боя в зоне СВО. Он подчеркнул, что в стране началась борьба за власть, и посоветовал Владимиру Зеленскому обратить внимание на слова президента Польши Анджея Дуды, не исключившего исчезновение Украины.

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Арестович в январе покинул пост советника офиса президента после своего заявления о том, что причиной попадания ракеты в дом в Днепропетровске стала неправильная работа украинских военных.

В период работы советником Арестович постоянно убеждал свою аудиторию, что до победы ВСУ осталось еще немного.