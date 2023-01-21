Мир 21 января 2023, 20:37 Уволившийся из офиса Зеленского Арестович усомнился в успехе ВСУ Арестович признался, что не верит в гарантированную победу ВСУ YouTube

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович после увольнения дал очередное интервью. Политик заявил, что совсем не уверен в том, что ВСУ смогут одержать победу. Запись он опубликовал на своем YouTube-канале.

«Если все думают, что мы гарантированно выиграем, то с 14-го числа уже перестало быть на это похоже», — отрезал Арестович.

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Тут же он заметил, что теперь как неофициальное лицо может говорить что хочет. По словам Арестовича, Владимиру Зеленскому следовало бы быть внимательным к высказываниям лидера Польши Анджея Дуды, который предупредил о возможности скорого исчезновения Украины. В республике уже идет борьба за власть, добавил Арестович. По его оценке, это приведет к поражению в кратчайшие сроки.

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«Уже крутится история, которой мы не управляем», — признался он.

Арестович ушел в отставку после того, как во время эфира на YouTube высказался о работе украинской системы ПВО в Днепропетровске. После этого один из депутатов Рады инициировал сбор подписей за увольнение политика, а также пообещал, что попросит СБУ проверить высказывания политика на признаки госизмены.

Еще будучи советником главы офиса Зеленского, Арестович не раз заявлял о том, что ВСУ в скором времени одержат победу, и убеждал в успехах украинских военных.