21 января 2023, 20:37
Уволившийся из офиса Зеленского Арестович усомнился в успехе ВСУ
Арестович признался, что не верит в гарантированную победу ВСУ
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович после увольнения дал очередное интервью. Политик заявил, что совсем не уверен в том, что ВСУ смогут одержать победу. Запись он опубликовал на своем YouTube-канале.
«Если все думают, что мы гарантированно выиграем, то с 14-го числа уже перестало быть на это похоже», — отрезал Арестович.
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Тут же он заметил, что теперь как неофициальное лицо может говорить что хочет. По словам Арестовича, Владимиру Зеленскому следовало бы быть внимательным к высказываниям лидера Польши Анджея Дуды, который предупредил о возможности скорого исчезновения Украины. В республике уже идет борьба за власть, добавил Арестович. По его оценке, это приведет к поражению в кратчайшие сроки.
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«Уже крутится история, которой мы не управляем», — признался он.
Арестович ушел в отставку после того, как во время эфира на YouTube высказался о работе украинской системы ПВО в Днепропетровске. После этого один из депутатов Рады инициировал сбор подписей за увольнение политика, а также пообещал, что попросит СБУ проверить высказывания политика на признаки госизмены.
Еще будучи советником главы офиса Зеленского, Арестович не раз заявлял о том, что ВСУ в скором времени одержат победу, и убеждал в успехах украинских военных.
ВСУ
Украина
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