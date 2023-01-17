Эксклюзив 17 января 2023, 16:15 Экзорцист уходит от клоунов. Почему уволился Арестович Писатель Беседин: Арестович ушел из офиса Зеленского для отвлечения внимания Соцсети

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Советник президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе с должности не просто так. Таким образом он пытается отвлечь внимание СМИ от поражения ВСУ в Соледаре. Более того, его отставка может означать скорые перемены в офисе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» рассказал писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

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Хитрый и расчетливый

Врага необходимо уважать. Особенно если есть за что его уважать. Иначе ты рискуешь получить большие неприятности. Ведь недооценка противника — тяжкое преступление.

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К чему это я? Да к тому, что так любят шутить относительно Алексея Арестовича. Кем он только не был у российских «экспертов» в социальных сетях! Подобное, к сожалению, никак не девальвирует самого Арестовича, а вот обратный эффект отчасти, наоборот, создает. (См. пункт номер один — о недооценке противника.)

Алексей Арестович — умный, хитрый, расчетливый наемник. Почему наемник? С таким же успехом, заплати ему Кремль, Алексей мог бы выступать на стороне России, в информационном противостоянии как минимум.

Этому человеку все равно, на кого работать. Ведь, во-первых, власть и деньги — одна из очевидных его целей. А во-вторых, что для Арестовича важнее, он всегда преследует исключительно свои интересы.

Тем забавнее смотрится его «принципиальность», явленная сегодня, 17 января 2023-го. Арестович, напомню, написал заявление об уходе с должности советника президента Украины. Соответствующую фотографию заявления он выложил в своих социальных сетях. Смотрится весьма забавно. Особенно если учесть, что Арестович совершает подобные демарши не первый раз. Более того, не факт, что он в принципе работал на этой должности.

Предвестник перемен

Так к чему тогда этот выбрык (самое точное слово в данном случае)? Во-первых, так Арестович отвлекает внимание общественности от провала ВСУ в Соледаре, от сложнейшей ситуации в Артемовске. В общем, смещает акценты и фокус внимания, как бы предлагая сконцентрироваться на другом информационном поводе.

Во-вторых, Арестович — это всегда предвестник серьезных перемен. В офисе президента, как и в украинском вопросе, ожидаются перемены.

Ну, а для самого Арестовича изменить позицию на прямо противоположную настолько легко, насколько другой человек кидает в кружку пакетик с чаем. Причем озвучивая новые тезисы, противоречащие предыдущим, Арестович достигает предельной степени цинизма.

В-третьих, очевидно, что Алексей рассчитывает на нечто большее, нежели просто бесконечные интервью. И на него, чего уж скрывать, рассчитывают тоже. Так что вероятно, вскоре Арестович возглавит (или, скажем так, станет флагманом) проект, ориентированный на жителей Юго-Востока Украины. Повестку и нарративы под это уже вброшены в информпространство.

Новый тип политика

И последнее, о чем так никто и не сказал. Можно, конечно, долго упражняться в остроумии относительно Арестовича, но, как по мне, он воплощает новый тип политика, настойчиво стучащийся в будущее и уже сейчас его формирующий. Кто такой Алексей прежде всего? Экзорцист и коуч — вот кто. И если раньше мы наблюдали во властных кабинетах силовиков, функционеров, иногда бизнесменов и спортсменов, то теперь пришло время для таких, как Арестович, превращающих политику в симбиоз шоу и тренинга, когда нет ничего представляющего подлинную ценность — одна лишь самодовольная пустота, по мере задач наполняемая симулякрами.

В этой новой реальности, напоминающей матрицу из одноименного фильма, политики типа Арестовича выполняют роль не только лидеров, но и «духовных гуру», подменяя в головах электората и политические, и духовные ценности.

Как, к слову, и рядовые коучи/тренеры, столь массово зомбирующие подопытное население на более локальном уровне. Ведь задача не просто победить в том или ином конфликте. Ключевая задача — создать новый тип человека, потребителя, радостно принимающего рабство.