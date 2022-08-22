Антоновский мост уцелел после обстрела ВСУ

Антоновский мост не разрушился в результате ударов ВСУ, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов рассказал в эфире Первого канала, что в результате сегодняшнего обстрела ВСУ пострадали 16 человек (ранее источники сообщали о том, что раненых как минимум 15). Несколько ракет долетели до моста, однако он «целый, стоит», сообщил замглавы ВГА. Он утверждает, что украинские боевики намеренно ударили по Антоновскому мосту, когда рядом шел паром с людьми — среди них также есть пострадавшие.

Два человека — представители ремонтной бригады, восстанавливавшей мост после предыдущих обстрелов — погибли.

Антоновский мост пять раз попадал под украинские обстрелы в июле и уже три — в августе. Большинство ракет перехватывали системы ПВО, поэтому критических разрушений нет, но ремонт мосту все же потребовался: из-за повреждений значительно снизилась его несущая способность.