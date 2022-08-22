Два человека из ремонтной бригады погибли при обстреле Антоновского моста в Херсонской области

При обстреле Антоновского моста погибли два работника ремонтной бригады. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», — рассказал он в эфире Первого канала.

Ранее источник сообщил агентству о том, что пострадали по крайней мере 15 человек. Погибших нет.

ВСУ в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту сегодня около 13:00. Его обстреляли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы сорвать работы по восстановлению дорожного полотна. По данным представителя местных экстренных служб, украинская разведка получает снимки с американских спутников и знала, что на месте атаки находятся гражданские лица, однако выбрала момент, когда на месте работ «максимально сконцентрированы сотрудники ремонтного управления, а также активно функционирует паромная переправа».

Кроме того, украинские боевики продолжают обстреливать Херсон. За несколько минут системы ПВО над городом сработали не менее 10 раз, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.