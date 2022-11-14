14 ноября 2022, 10:03
Американцы рассказали, какие три категории наемников воюют на Украине
Military Watch Magazine: на Украине действуют три категории наемников
На Украине действуют три категории иностранных наемников. Об этом рассказали в американском журнале Military Watch Magazine.
Первая категория — она играет важнейшую роль в боевых действиях — состоит из действующих сотрудников иностранных армий и разведывательных служб. Они получают зарплату от правительств Запада и действуют по их приказам.
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Вторая категория состоит из восточноевропейских наемников, по большей части из Польши. Они тоже активно участвуют в боях и несут большие потери.
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Третья категория — это добровольцы из западных стран, которые едут на Украину по каким-либо своим причинам.
Ранее стало известно, что власти Украины лишили аккредитации шестерых журналистов, включая представителей CNN и SkyNews. Сообщается, что это произошло из-за нарушения запрета на рассказ о положении дел в Херсоне. Украинское Министерство обороны заявило о переходе города под контроль Вооруженных сил Украины 11 ноября.
США
Украина
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