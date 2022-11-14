Спецоперация 14 ноября 2022, 10:03 Американцы рассказали, какие три категории наемников воюют на Украине Military Watch Magazine: на Украине действуют три категории наемников Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На Украине действуют три категории иностранных наемников. Об этом рассказали в американском журнале Military Watch Magazine.

Первая категория — она играет важнейшую роль в боевых действиях — состоит из действующих сотрудников иностранных армий и разведывательных служб. Они получают зарплату от правительств Запада и действуют по их приказам.

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Вторая категория состоит из восточноевропейских наемников, по большей части из Польши. Они тоже активно участвуют в боях и несут большие потери.

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Третья категория — это добровольцы из западных стран, которые едут на Украину по каким-либо своим причинам.

Ранее стало известно, что власти Украины лишили аккредитации шестерых журналистов, включая представителей CNN и SkyNews. Сообщается, что это произошло из-за нарушения запрета на рассказ о положении дел в Херсоне. Украинское Министерство обороны заявило о переходе города под контроль Вооруженных сил Украины 11 ноября.