Киевский режим беспокоит только удержание власти, поэтому он способен устроить провокацию на Запорожской АЭС. Даже дроны не помогут доказать вину Украины, так как Западу неинтересна правда. Об этом заявил «360» член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, блогер Илья Ремесло.

Последствия атаки

Минобороны РФ предупредило, что украинские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину. Илья Ремесло допустил такую возможность, так как руководство Украины не волнуют последствия техногенной катастрофы.

Провокация возможна, потому что так называемые украинские власти — это абсолютные беспредельщики. Им плевать на то, что будет на их земле, заражение всей страны, плевать на судьбу Европы, в сторону которой ветер будет сдувать все это. Это люди, которых интересует только их личное состояние и приближенность к власти Илья Ремесло член ОП РФ, блогер.

Он объяснил, что для удержания власти им нужны деньги, а значит, продолжение поддержки Запада. Ради этого они готовы на все, даже на провокации. При этом важно постоянно увеличивать ставки, то есть нагнетать. Если этого не делать, Украину просто перестанут финансировать.

Предубеждения против России

Россия примет меры для того, чтобы в случае атак получить доказательства вины Украины. Например, запустит дроны по периметру Запорожской АЭС. Однако это не поможет наказать виновных. Для Запада не имеет значения, кто их совершит.

В Донецке разбрасывали противопехотные мины, и было очевидно, кто это делал и продолжает делать, но Запад закрывает глаза на все. Даже если украинские власти будут есть на завтрак младенцев, они будут говорить, что это российская пропаганда Илья Ремесло член ОП РФ, блогер.

Он объяснил, что большую роль играет предубежденность Запада против России.

«Думаю, что бесполезно пытаться убедить в чем-то западную общественность. Если она годами не видела, как Украина обстреливала Донбасс, все эти восемь лет утверждала, что этого просто не было, и сейчас отказывается признавать, что Украина обстреляла колонию в Еленовке, и обвиняет в этом Россию, то о чем еще говорить», — сказал он.