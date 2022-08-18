Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел во Львов на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили зерновое соглашение, ситуацию на Запорожской АЭС и судьбу военнопленных. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский опубликовал фотографии со встречи. Он перечислил темы прошедших во Львове переговоров.

«Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков», — заявил президент Украины.

Они отдельно обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, которую обстреливают Вооруженные силы Украины. Владимир Зеленский назвал проблему «ядерным шантажом России» и «сознательным террором со стороны агрессора». Он заявил, что ООН обязана обеспечить сохранность атомной электростанции, ее демилитаризацию и исключить пребывание там российских войск.

Минобороны РФ ранее предупредило, что украинские войска устроят провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину Антониу Гутерриша и возложат ответственность за нее на Россию, сообщило Nation News.