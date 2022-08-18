Съемку с беспилотников организовали по периметру Запорожской АЭС

Беспилотные летательные аппараты будут вести постоянные съемки по периметру Запорожской АЭС. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов эфире канала «Соловьев Live».

Он обратил внимание, что видеофиксацию будут вести в онлайн-режиме, а все материалы направят силовым структурам,

«Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков», — обратил внимание Рогов.

По его словам, это позволит «любой момент зафиксировать в режиме онлайн».

Экстренные службы Энергодара находятся в полной боевой готовности на случай возможных провокаций со стороны украинских силовиков. Запорожская атомная электростанция после начала специальной операции РФ на Украине перешла под контроль российских военных.