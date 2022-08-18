facebook_pixel
    18 августа 2022, 17:05

    Съемку с беспилотников организовали по периметру Запорожской АЭС

    Глава ВГА Рогов рассказал о съемках с беспилотников по периметру Запорожской АЭС

    Юлия Баранова

    Беспилотные летательные аппараты будут вести постоянные съемки по периметру Запорожской АЭС. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов эфире канала «Соловьев Live».

    Он обратил внимание, что видеофиксацию будут вести в онлайн-режиме, а все материалы направят силовым структурам,

    «Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков», — обратил внимание Рогов.

    По его словам, это позволит «любой момент зафиксировать в режиме онлайн».

    Экстренные службы Энергодара находятся в полной боевой готовности на случай возможных провокаций со стороны украинских силовиков. Запорожская атомная электростанция после начала специальной операции РФ на Украине перешла под контроль российских военных.