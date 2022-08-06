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    06 августа 2022, 14:03

    ВС РФ ликвидировали свыше 400 украинских боевиков в Херсонской области

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 400 украинских боевиков в Херсонской области

    Максим Зинкин

    Российские военные в рамках выполнения поставленных задач специальной операции на Украине за прошедшие сутки уничтожили свыше 400 украинских боевиков в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

    «Военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив свыше 400 националистов», — сообщил он.

    Помимо этого, за прошедшие сутки российские военные перехватили 26 снарядов, запущенных из реактивных систем залпового огня, в том числе в районе Антоновского моста через Днепр в Херсонской области. Также ВС РФ сбили восемь украинских беспилотных летательных средств.

    Высокоточным ударом по пункту формирования иностранного легиона в Днепропетровской области воздушно-космические силы ликвидировали более 80 наемников, входящих в состав ВСУ.

    Также за минувшие сутки военные уничтожили два украинских самолета Су-25 и взвод американской РСЗО HIMARS.

    Ранее капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал «360», что украинских военных уже не спасут ни лживые сказки западных пропагандистов, ни западные гаубицы.