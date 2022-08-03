Бои в поселке Пески под Донецком стали адом для ВСУ. Один из украинских добровольцев заявил, что они буквально попали в мясорубку: потери ужасны, бетонные укрепления разбиваются артиллерией, нет никакой огневой поддержки. Капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал «360», что украинских военных уже не спасут ни западные гаубицы, ни лживые сказки пропагандистов.

Далее — прямая речь.

Войска РФ и Донбасса уничтожают укрепрайон ВСУ

Пески, Марьинка, Авдеевка — это те города, из которых ведется огонь по Донецку натовскими гаубицами M777 калибра 155 миллиметров. На помощь войскам России и ДНР пришел один из самых боеспособных корпусов Луганской Народной Республики — вместе они приступили к уничтожению этого мощного укрепленного района, который Украина создавала восемь лет.

Сейчас там работают наши артиллерия и авиация. В ближайшее время вопрос будет решен и обстрелы Донецка, во всяком случае из ствольной артиллерии, прекратятся. Далее наша армия выходит напрямую на Славянск и Краматорск. Близится полное освобождение Донбасса Василий Дандыкин капитан I ранга в запасе.

Конечно, все, что сегодня происходит в Песках, с учетом огневого вала и других составляющих может показаться адом, особенно для неподготовленных бойцов украинских батальонов территориальной обороны.

Импортное оружие не спасет ВСУ

Примечательно, что, несмотря на удачное расположение, мощный укрепрайон, расположение и импортное вооружение, ВСУ снова оказались в плачевном положении. По легенде киевского режима, они создают несколько соединений для контрудара: с натовским оружием подготовленные ВСУ пойдут в наступление на херсонском направлении. Правда, об этом говорят уже месяца полтора-два.

Думаю, что украинское контрнаступление маловероятно. Импортное оружие зачастую уничтожается еще на подходе к позициям или во время боевых действий. Несмотря на действительно массовые поставки вооружения, уничтожена уже треть американских гаубиц, а также шесть установок HIMARS, которых было всего два десятка Василий Дандыкин капитан I ранга в запасе.

Нехватка вооружения и квалифицированных военных сильно сказывается на украинской армии. Конечно, можно отловить миллион человек, вооружить стрелковым оружием и отправить на линию фронта. Однако это будут даже не солдаты, а просто-напросто люди, которые откровенно пойдут на убой.

Украинская пропаганда не работает

Практически каждый день в Сети всплывают жалобы от солдат ВСУ. Заметьте, ни у солдат Донбасса, ни у российских бойцов жалоб нет. Они хорошо понимают — если ты взял в руки оружие, то жаловаться нечего. Кроме того, у наших солдат куда лучше мотивация и выше моральный дух.

Украинская власть старается приободрить свою армию россказнями пропагандистов вроде советника офиса президента Алексея Арестовича или выступлениями студии «95-й квартал». Однако затуманить рассудок украинцам не получается — люди видят своими глазами реальное положение дел и дезертируют, бегут с позиций, сдаются в плен.