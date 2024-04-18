Транспорт 18 апреля 2024, 13:24 Застрявшие в Дубае туристы улетели в Россию Росавиация: авиакомпании выполнили задержанные ранее рейсы из Дубая Unsplash

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Российские туристы начали возвращаться из Дубая. Авиакомпании выполнили почти все задержанные перелеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Российские авиакомпании практически завершили выполнение всех задержанных в предыдущие сутки рейсов из Дубая», — заявил он.

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Утром 18 апреля в аэропорту Новосибирска приземлился вылетевший из Дубая лайнер авиакомпании S7 Airlines, а в Москве — самолеты «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» из аэропорта Аль-Мактум. Они перевезли 376 пассажиров. Изначально рейсы планировали 17 апреля, но отложили из-за сильного ливня.

Непогода обрушилась на ОАЭ 16 апреля. Поднялся сильный ветер, прошел проливной дождь. АТОР сообщил, что из страны не могли вылететь около 2,5 тысячи российских туристов. На третий день международный аэропорт Дубая, по информации RT, возобновил отправку рейсов из первого терминала.