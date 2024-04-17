17 апреля 2024, 15:49
Стало известно, когда восстановят авиасообщение в Дубае
АТОР: авиасообщение в Дубае могут начать восстанавливать уже 17 апреля
Авиасообщение в Дубае могут начать полноценно восстанавливать уже вечером 17 апреля. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Рейсы начали летать. Думаю, к вечеру начнется полное восстановление полетов», — констатировала она.
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Вылета своих самолетов из ОАЭ ждут около двух с половиной тысяч россиян.
Проливные дожди, начавшиеся в Дубае в ночь на 16 апреля, затопили крупные автомобильные магистрали и некоторые улицы. Жителей попросили не выходить из дома без крайней надобности. Многие госучреждения перешли на дистанционный режим работы. Нарушилось авиационное сообщение.
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала в соцсетях, что вместе с семьей не смогла вернуться из Дубая — рейс отменили из-за урагана. Она призналась, что разочаровалась в Дубае, поскольку в городе оказались не готовы к экстренной ситуации.
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