Мир 17 апреля 2024, 15:49 Стало известно, когда восстановят авиасообщение в Дубае АТОР: авиасообщение в Дубае могут начать восстанавливать уже 17 апреля Unsplash

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Авиасообщение в Дубае могут начать полноценно восстанавливать уже вечером 17 апреля. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Рейсы начали летать. Думаю, к вечеру начнется полное восстановление полетов», — констатировала она.

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Вылета своих самолетов из ОАЭ ждут около двух с половиной тысяч россиян.

Проливные дожди, начавшиеся в Дубае в ночь на 16 апреля, затопили крупные автомобильные магистрали и некоторые улицы. Жителей попросили не выходить из дома без крайней надобности. Многие госучреждения перешли на дистанционный режим работы. Нарушилось авиационное сообщение.

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала в соцсетях, что вместе с семьей не смогла вернуться из Дубая — рейс отменили из-за урагана. Она призналась, что разочаровалась в Дубае, поскольку в городе оказались не готовы к экстренной ситуации.