Транспорт 18 июля 2023, 17:13 Запуска грузоперевозок по Крымскому мосту в ближайшее время не произойдет Хуснуллин: грузоперевозки по по Крымскому мосту в ближайшее время не запустят РИА «Новости»

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Грузоперевозки по Крымскому мосту в ближайшее время не возобновят, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Вопрос о ситуации с переправой он поднял в ходе выступления в Совфеде, сообщил ТАСС.

«У нас мост был полностью готов к работе и приемке автомобильного [грузового] транспорта, но мы это решение не применяли с целью безопасности», — напомнил Хуснуллин.

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По его словам, в нынешних условиях запускать грузовые машины пока не будут. Примерные сроки возможного старта движения для таких транспортных средств вице-премьер не назвал.

Крымский мост подвергся теракту в ночь на 17 июля. Опоры моста не пострадали. Вечером того же дня Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.

«Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов», — уточнил он.

По его данным, в результате теракта один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был разрушен полностью и не подлежит восстановлению.

«Еще один пролет — со второй стороны, в направлении Керчи — поврежден, <…>но в целом он находится на опоре», — добавил Хуснуллин.

Автомобильное движение запустили по мосту в ночь на 18 июля. Для машин доступна одна полоса из четырех, автомобили следуют в реверсивном режиме.