Общество 18 июля 2023, 00:49 Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили по одной полосе Вице-премьер Хуснуллин: движение авто по Крымскому мосту восстановили по одной полосе Телеканал «360»

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Движение для легковых автомобилей открыли по одной полосе Крымского моста. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин, оно осуществляется в реверсивном режиме.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь», — написал политик.

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Он отметил, что мост подготовили к запуску в кратчайшие сроки. Перед этим была проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение, отметил Хуснуллин.

Перед тем, как открыть движение по мосту, пролет дополнительно испытали, добавил вице-премьер. Также, по его словам, разработали временную схему организации дорожного движения.

На поврежденных пролетах организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах. Сейчас оно работает по временной схеме, но в ходе ремонтных работ его полностью восстановят.

Хуснуллин также выразил благодарность Росавтодору, дорожникам, строителям и всем, кто сейчас работает над обеспечением движения по Крымскому мосту.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские дроны. Жертвами теракта стала семейная пара из Белгородской области. Также пострадали их 14-летняя дочь. Девочку с травмами доставили в больницу, угрозы для ее жизни нет. В результате удара беспилотников повреждены оказались пролеты автомобильной части моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.