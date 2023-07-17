17 июля 2023, 20:00
Хорошая новость. Путин оценил данные об опорах Крымского моста
Путин: данные о неповрежденных опорах Крымского моста — хорошая новость
Президент России Владимир Путин назвал хорошей новостью данные о том, что опоры Крымского моста не пострадали в результате теракта 17 июля. Информацию о ситуации главе государства предоставил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Это хорошая новость. Если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях», — заметил президент после его доклада.
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По мнению Путина, тот факт, что опоры не получили повреждений, — самое главное.
В совещании по ситуации с Крымским мостом также приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Путин отметил, что случившееся 17 июля — уже второй теракт на Крымском мосту. В связи с этим он добавил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности этого объекта. Разобраться в ЧП и установить все обстоятельства атаки президент поручил ФСБ, СК и ряду других ведомств.
Владимир Путин
ЧП на Крымском мосту
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