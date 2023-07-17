Происшествия 17 июля 2023, 20:00 Хорошая новость. Путин оценил данные об опорах Крымского моста Путин: данные о неповрежденных опорах Крымского моста — хорошая новость РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал хорошей новостью данные о том, что опоры Крымского моста не пострадали в результате теракта 17 июля. Информацию о ситуации главе государства предоставил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Это хорошая новость. Если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях», — заметил президент после его доклада.

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По мнению Путина, тот факт, что опоры не получили повреждений, — самое главное.

В совещании по ситуации с Крымским мостом также приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Путин отметил, что случившееся 17 июля — уже второй теракт на Крымском мосту. В связи с этим он добавил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности этого объекта. Разобраться в ЧП и установить все обстоятельства атаки президент поручил ФСБ, СК и ряду других ведомств.