Запретить все гаджеты за рулем предложили в Госдуме

Запретить использовать любые умные устройства при управлении транспортным средством предложили в Госдуме. Сейчас ограничение касается только мобильных телефонов. Зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский уверен, что запрет нужно распространить на умные часы, планшеты и другие гаджеты, отвлекающие водителя.

«Сегодня не редки случаи, когда водители за рулем не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Все это ​ отвлекает и​ провоцирует аварийные ситуации», — пояснил депутат. Его слова привела «Парламентская газета».

В Правилах дорожного движения сказано, что водителям запрещено на ходу разговаривать по мобильным телефонам, если те не оборудованы средствами, позволяющими разговаривать «без рук». Норма была введена еще в 2007 году. Требование подкреплено угрозой штрафа в полторы тысячи рублей.

С тех пор прогресс шагнул вперед. Кроме смартфонов, появились умные часы, планшеты, электронные браслеты. Все эти средства связи также отвлекают водителя от дорожной ситуации. К слову, сразу несколько российских компаний разрабатывают свои системы по предупреждению водителя об усталости. При этом ни одна из программ не рассчитана на то, чтобы отследить использование смартфонов за рулем.

Как считает Афонский, разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в аварию. При этом наиболее критичными депутат назвал ситуации, когда водители автомобилей переписываются в мессенджерах в пути.

В Госдуме ранее предлагали ужесточить наказание за телефонные разговоры за рулем. Парламентарии предложили увеличить штраф за это нарушение до пяти тысяч рублей. Кроме того, депутаты предложили наказывать водителей, которые выходят в эфир Instagram во время движения.