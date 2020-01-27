На смену звонкам пришли мессенджеры. Россияне стали меньше общаться по телефону

Жители России стали меньше разговаривать по телефону. Только за девять месяцев 2019 года россияне выговорили на 4,2 миллиарда минут меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Разговоры переходят в текстовые сообщения, и на смену звонкам приходят мессенджеры и соцсети.

Такую динамику зафиксировали в Минкомсвязи, пишет газета «Известия». Пока что в процентном отношении падение небольшое — только 1,3%, но его уже не остановить. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге переход на текстовое общение между пользователями происходит динамичнее, чем в других городах России. Из расчетов министерства следует, что в «двух столицах» голосовой трафик упал примерно на 2,5%.

Уменьшение телефонных разговоров признают и операторы связи. Но стоит отметить, что потери компаний от этого незначительны. Более того, их с лихвой компенсирует растущий спрос на услуги мобильного интернета.

По данным опроса, проведенного Deloitte в III квартале 2019 года, россияне, в среднем, установили на свои смартфоны по четыре мессенджера. Большая часть опрошенных (53%) заявила, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, они чаще стали пользоваться именно мессенджерами. 42% респондентов при этом и звонить начали больше через интернет —доля таких пользователей за год увеличилась на 31%.