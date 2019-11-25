Искусственный интеллект будет бороться с усталостью, но не с телефонами за рулем

Ранее глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт перечислил среди основных причин высокой смертности на российских дорогах личностные факторы: незнание правил, пьяную езду и телефон за рулем водителя.

Названы главные причины смертности на российских дорогах Подробнее

Сейчас наказание за использование смартфона во время поездки составляет 1,5 тысячи рублей.

В «Яндексе», «Ростехе» и на производственном предприятии «Итэлма» создают свои разработки, которые с помощью камер и искусственного интеллекта фиксируют мимику водителя и его поведение. Исходя из заданных алгоритмов, тестируемые устройства могут выяснить, когда человек утомлен, и подать водителю сигнал.

Однако ни одна из этих систем не отслеживает, пользуется ли водитель смартфоном за рулем.