  • Искусственный интеллект будет бороться с усталостью, но не с телефонами за рулем

    25 ноября 2019, 05:04

    Кирилл Фролов

    В России сразу несколько компаний разрабатывают свои системы по предупреждению водителя об усталости, однако ни одна из программ не занимается проблемой смартфонов за рулем. Об этом сообщили «Известия».
    Искусственный интеллект будет бороться с усталостью, но не с телефонами за рулем

    Ранее глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт перечислил среди основных причин высокой смертности на российских дорогах личностные факторы: незнание правил, пьяную езду и телефон за рулем водителя.

    Названы главные причины смертности на российских дорогах

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    Сейчас наказание за использование смартфона во время поездки составляет 1,5 тысячи рублей.

    В «Яндексе», «Ростехе» и на производственном предприятии «Итэлма» создают свои разработки, которые с помощью камер и искусственного интеллекта фиксируют мимику водителя и его поведение. Исходя из заданных алгоритмов, тестируемые устройства могут выяснить, когда человек утомлен, и подать водителю сигнал.

    Однако ни одна из этих систем не отслеживает, пользуется ли водитель смартфоном за рулем.