Транспорт 09 апреля 2024, 17:16 Замену поврежденного пути начали на станции Вязьма МЖД сообщила о начале работ по замене поврежденного пути на станции Вязьма

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Специалисты приступили к работам по замене поврежденного участка железнодорожных путей на станции Вязьма в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Территорию работ расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста, всего отсюда вывезли порядка 450 тонн железобетонных обломков.

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«Делаем все возможное, чтобы открыть движение поездов уже до конца дня», — сообщили в МЖД.

Обрушение железнодорожного моста в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. Фрагменты путепровода рухнули на пути, заблокировав проезд остальным поездам. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили пять человек, среди них — один ребенок. Следственный комитет по данному факту завел уголовное дело.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечал, что рабочие разрежут остатки рухнувшего моста и освободят проезд для поездов.