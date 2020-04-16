Второй день пропускного режима. Пока на въезде в Москву пробок нет

В Москве и области второй день действуют электронные пропуска для передвижения жителей. Если вчера были сильные пробки, то теперь дороги свободны. Сотрудники ГИБДД организовали работу так, чтобы не скапливался поток машин.

Наличие пропусков у водителей и пассажиров проверяют на пунктах досмотра, которые организовали на всех въездах в столицу. Примерно на 07:30 никаких пробок на дорогах нет. Как пояснили в московском ГИБДД, инспекторы учли опыт первого дня пропускного режима и теперь работают так, чтобы не создавать большого скопления автомобилей. На некоторых участках дорог количество полос для движения машин сократили, а документы проверяют выборочно.

Пункт досмотра на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД

В Подмосковье сотрудники ГИБДД уже используют для работы специальные приложения, установленные на планшет или смартфон. С помощью специальной программы они сканируют QR-код, что значительно уменьшает время проверки. В ближайшее время программы начнут использовать и в Москве.

Электронный пропуск необходим для поездок на личном и общественном транспорте в московском регионе. Такой порядок начал действовать с 15 апреля в рамках принятых мер борьбы с распространением коронавируса. Получить специальный код жители региона могут, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», а жители Москвы — на портале nedoma.mos.ru. Во время поездки при себе нужно иметь не только пропуск, но и паспорт.