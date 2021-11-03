Все приземлившиеся в Нижнем Новгороде самолеты отправили в Москву

Все самолеты до Москвы, которые 2 ноября из-за тумана пришлось экстренно перенаправить в аэропорт Нижнего Новгорода, отправили в столицу. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила ТАСС.

Сейчас аэропорт Нижнего Новгорода работает в обычном режиме. Из него в Москву направились 33 лайнера. При этом часть пассажиров решили доставить в столицу наземным транспортом в связи с повышенной нагрузкой на узел.

Также в ведомстве уточнили, что московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево, которым во вторник приходилось работать с ограничениями из-за погодных условий, вернулись к штатному режиму. Они принимают и выпускают воздушные суда без каких-либо сильных задержек.

Аэропорты Москвы были вынуждены отказывать некоторым самолетам в посадке и вылете из-за непогоды — слишком сильного тумана, окутавшего город. Множество рейсов перенаправили в аэропорт Нижнего Новгорода, который не был рассчитан на такое количество прибывающих лайнеров. Туман стал причиной отмены и задержки более 150 рейсов.