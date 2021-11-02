«Сейчас тут 50 самолетов». Авиарейс в Москву посадили в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана

Пассажиры одного из авиарейсов до Москвы рассказали о сложностях из-за погодных условий — сильнейшего тумана, накрывшего город. Самолету пришлось приземлиться в Нижнем Новгороде и ждать, когда дымка рассеется.

Пассажир лайнера, летевшего из Минеральных Вод в Самару с пересадкой в Москве, Алексей, рассказал «360», что его самолету не дали посадку в аэропорту «Внуково». Пилот сообщил всем, что выполнить снижение пока не получается, и кружил над Москвой в течение 40 минут, после чего было принято решение лететь на запасной аэродром в Нижний Новгород.

Там борт удалось посадить, но вылететь в место назначения сразу оказало невозможным — команда местного аэропорта просто не справлялась с огромным количеством самолетов, приземлившихся именно в Нижнем Новгороде. Пассажирам сообщили, что самолет ждет своей очереди на заправку и стоит на запасном пути.

«Капитан сообщил, что тут много самолетов из Москвы, разные аэропорты и компании. Всего тогда было самолетов 30, но продолжали садиться. Сейчас точно больше — может, 50», — передал Алексей слова командира экипажа.

Позже путешественникам предложили еду, но за их счет — она не входила в стоимость билета, и у команды не было права ее раздать.

«Капитан минут 15 назад сообщил, что туман вроде рассеивается и, когда до нас дойдет очередь, то, видимо, заправят и, может, полетим-таки в Москву», — описал события Алексей примерно в 13:22.

Пресс-секретарь Внуково заявил, что аэропорт работает в обычном режиме для условий ограниченной видимости, и решения о посадке принимают руководители экипажей. В Шереметьево и Домодедово были ограничения на вылет, но на прилет аэропорты постарались принять лайнеры по мере возможности. Всю актуальную информацию о рейсах их представители посоветовали смотреть на онлайн-табло.

В Москве с утра 2 ноября видимость упала до 200 метров, что сильно повлияло на работу транспорта. Пострадали не только сотрудники авиалиний — автомобилистам тоже пришлось задержаться.