Временное ограничение полетов ввели в России над частью Крыма и Черного моря

В России ввели временное ограничение на полеты над частью Крыма и Черного моря. Оно будет действовать с 20 по 24 апреля. Это следует из международного извещения для пилотов (NOTAM), сообщил «Интерфакс».

«Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов», — говорится в документе.

В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма — от Севастополя до Феодосии, прилегающими к Южному берегу полуострова территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

До этого российские власти заявляли, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

От президента Украины Владимира Зеленского ранее потребовали расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Во фракции «Слуга народа» считают, будто бы Москва хочет «положить конец украинской государственности». Предложение от имени ряда парламентариев опубликовала депутат Елизавета Богуцкая.