Корабли Каспийской флотилии перешли в Черное море

Отряд кораблей Каспийской флотилии совершил переход из Каспийского в Черное море. Мероприятие проходит в рамках контрольной проверки зимнего периода обучения.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. Судна прошли по Волго-Донскому каналу более 100 километров, преодолели 13 шлюзов, миновали Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», — рассказали в пресс-службе.

В проверке готовности к отражению морских и воздушных десантов участвовали подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Приказ отдал командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

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