Партия Зеленского потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Во фракции «Слуга народа» считают, будто бы Москва хочет «положить конец украинской государственности».

Депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая опубликовала в Facebook предложение Зеленскому от ряда парламентариев.

«Российские политики и чиновники откровенно говорят о намерении поставить край украинской государственности. <...> Призываем Верховного Главнокомандующего ВСУ президента Украины разорвать дипломатические отношения с РФ», — отмечено в посте.

В партии Зеленского также сочли необходимым внести на рассмотрение Рады законопроект о территориальной обороне, призвать в вооруженные силы резервистов и заблаговременно начать мобилизацию.

Украинские депутаты также призвали обратиться к британским и американским властям, чтобы они направили на Украину своих военных как сдерживающий фактор «возможной агрессии со стороны России».

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Лондону сэкономить на отправке военных кораблей в Черное море, назвав это предприятие бессмысленным.