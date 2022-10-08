Возможность показывать электронные права закрепили в ПДД | 360°

Транспорт 08 октября 2022, 03:16 Поделиться Telegram

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Viber Возможность показывать электронные права закрепили в ПДД Кабмин закрепил в ПДД возможность предъявлять водительские права в электронном виде РИА «Новости»

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Использовать электронные водительские права теперь можно официально, согласно правилам дорожного движения. Изменения внесли в пункт «Общие обязанности водителей», поставление об этом опубликовано на сайте правительства.

Теперь инспектору можно показывать как цифровую версию документов, так и бумажную, указали в постановлении.

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Ранее сообщалось, что 1 октября в России стартовал эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения. Желающие воспользоваться этой возможностью должны загрузить документ в приложение «Госуслуги.Авто». Инспекторы ДПС при помощи планшетов распознают права по QR-коду и проверяют их подлинность.

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Также накануне объявили о других изменениях в ПДД. Они коснулись езды на электросамокатах и гироскутерах. Новые правила регулируют их скорость — ее ограничили до 25 километров в час. Кроме этого, появятся удобные знаки и специальная разметка.

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