Возможность показывать электронные права закрепили в ПДД | 360°

Все новости

Общество

08 октября 2022, 04:23

Москвичам пообещали теплую погоду 8 октября

Технологии

08 октября 2022, 04:03

Стало известно, у кого скоро перестанет работать WhatsApp

Реклама

Здоровье

08 октября 2022, 03:55

Россиянам рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой

Власть

08 октября 2022, 03:34

Захарова ответила на высказывание французского представителя о «разъяснении России»

Мир

08 октября 2022, 03:27

Власти Польши хотят обязать украинских беженцев платить за жилье

Транспорт

08 октября 2022, 03:16

Возможность показывать электронные права закрепили в ПДД

Мир

08 октября 2022, 03:03

Турция выразила надежду на возобновление переговоров между Россией и Украиной

Мир

08 октября 2022, 02:57

КНДР объяснила запуски ракет самообороной из-за провокаций со стороны США

Мир

08 октября 2022, 02:38

Франция призвала сограждан немедленно покинуть Иран

Транспорт

08 октября 2022, 03:16

Возможность показывать электронные права закрепили в ПДД

Кабмин закрепил в ПДД возможность предъявлять водительские права в электронном виде

Читать 360tv в

Использовать электронные водительские права теперь можно официально, согласно правилам дорожного движения. Изменения внесли в пункт «Общие обязанности водителей», поставление об этом опубликовано на сайте правительства.

Теперь инспектору можно показывать как цифровую версию документов, так и бумажную, указали в постановлении.

Реклама

Ранее сообщалось, что 1 октября в России стартовал эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения. Желающие воспользоваться этой возможностью должны загрузить документ в приложение «Госуслуги.Авто». Инспекторы ДПС при помощи планшетов распознают права по QR-коду и проверяют их подлинность.

Реклама

Также накануне объявили о других изменениях в ПДД. Они коснулись езды на электросамокатах и гироскутерах. Новые правила регулируют их скорость — ее ограничили до 25 километров в час. Кроме этого, появятся удобные знаки и специальная разметка.

ПДД

Водители

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама