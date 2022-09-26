Водители смогут использовать электронные права | 360°

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Водители смогут использовать электронные права

МВД России: водители с 1 октября смогут предъявлять электронные права

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Водители в России с 1 октября смогут показывать сотрудникам ГИБДД права в электронном виде. Сделать это можно с помощью приложения «Госуслуги.Авто», заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Желающие воспользоваться новой возможностью должны загрузить водительское удостоверение в приложение «Госуслуги.Авто». В распоряжении инспекторов ДПС находятся планшеты с ПО, которое не только распознает права по QR-коду, но и проверит его подлинность.

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Приложение «Госуслуги.Авто» для смартфонов заработало в сентябре 2021 года. Тогда россиянам разрешили предъявлять правоохранителям в электронном видео свидетельстве о регистрации автомобиля. В течение года эта услуга понадобилась свыше 1,6 миллиона водителей.

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Ранее автоюрист Дмитрий Славнов высоко оценил мобильное приложение для российских водителей. По его мнению, вся информация о транспортном средстве и человеке за рулем будет под рукой, что значительно упростит жизнь.

Водители

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